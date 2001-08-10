Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2022
Сейчас 20:26
66,24|70,07|66,91
Участки улиц Кирпичной и Колодезной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
15:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Участки улиц Кирпичной и Колодезной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Участки улиц Кирпичной и Колодезной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках работ по переустройству водопропускных труб 7 мая с 8.00 до 20.00 для движения будет закрыта ул. Кирпичная от проезда Пожарного до ул. Деповской. Объезжать данный участок можно через проезд Пожарный, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также 10 мая с 8.00 до 20.00 сквозной проезда не будет на участке ул. Колодезной от ул. Кузнечной до  ул. Томской. Закрытый для движения участок можно объезжать по ул. Степной.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?