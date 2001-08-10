Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2022
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10:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский лагерь "Восток" ждет детей на летний отдых

Сахалинский лагерь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Загородный детский летний лагерь отдыха и оздоровления "Восток" ждет от родителей сахалинских детей заявки на три смены летнего отдыха, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подробная информация и необходимый пакет документов размещены на сайте ОГАУ "Центр спортивной подготовки Сахалинской области".

Телефон для справок: 25-00-65, 67-17-10 (в будни с 10.00 до 17.00). Электронный адрес:kamp-vostok@mail.ru.

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