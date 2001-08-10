Впервые в параде Победы на Сахалине будут задействованы береговые ракетные комплексы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые в составе механизированной колонны, участвующей в военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по главной площади города Южно-Сахалинска пройдут береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Первая совместная тренировка парадных расчётов и механизированной колонны уже состоялась на главной площади островной столицы. По улицам города Южно-Сахалинска прошли крупнокалиберные буксируемые пушки "Гиацинт-Б", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Во главе механизированной колонны прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны БМ-13 "Катюша".

Всего в составе механизированной колонны, участвующей в военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Сахалине, будет задействовано 32 единицы боевой и автомобильной техники.

Военнослужащим предстоит ещё одна ночная тренировка 5 мая, а генеральная репетиция военного парада пройдёт на центральной площади города Южно-Сахалинска 7 мая 2022 года с 10:00 до 13:00 часов.

В день Победы гостям и жителям островного региона будет представлена военная техника, стоящая на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.