Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
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5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды
11:07, | Новости общества Сахалина и Курил

5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 мая, в связи с ремонтными работами на сети водопровода временно ограничат подачу холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
 
Так, воды не будет с 14.30 до 18.00 в жилых домах по адресам:
 
- ул. Ленина, 242 – 250, 242а;
 
- ул. Институтская, 16, 18Б, 20;
 
- ул. Вокзальная, 71а, 71Б;
 
- ул. А. Буюклы, 87а, 89а. 
 
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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