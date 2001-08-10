Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
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5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды
10:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 мая на субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уборка состоится завтра, 6 мая, на территории всего городского округа. Начало в 14.30. Напомним, субботник из-за непогоды был перенесен с 23 апреля.

В мероприятии примут участие сотрудники администрации областного центра, правительства островного региона, представители общественных организаций, предприниматели всех форм собственности и все желающие.

Южносахалинцев, желающих навести порядок в своих дворах, управляющие компании обеспечат необходимым инвентарем, выдадут мешки и перчатки.

Городской полигон в этот день принимает мусор бесплатно. Также бесплатно горожане могут сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку. Их принимают по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.

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