Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 мая на субботник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уборка состоится завтра, 6 мая, на территории всего городского округа. Начало в 14.30. Напомним, субботник из-за непогоды был перенесен с 23 апреля.
В мероприятии примут участие сотрудники администрации областного центра, правительства островного региона, представители общественных организаций, предприниматели всех форм собственности и все желающие.
Южносахалинцев, желающих навести порядок в своих дворах, управляющие компании обеспечат необходимым инвентарем, выдадут мешки и перчатки.
Городской полигон в этот день принимает мусор бесплатно. Также бесплатно горожане могут сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку. Их принимают по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.
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