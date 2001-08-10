На Сахалине назначен заместитель руководителя регионального следственного комитета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приказом председателя следственного комитета Российской Федерации на должность заместителя руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области назначен полковник юстиции Роман Владимирович Краснов, расскаазли ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Роман Владимирович, 1972 года рождения имеет большой опыт прокурорской и следственной работы. Начинал свою трудовую деятельность следователем прокуратуры города Костромы, в дальнейшем проходил службу на различных руководящих должностях в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу и в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области, в последнее время проходил службу в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Имеет награды: медаль "За безупречную службу" I, II и III степени, нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", памятная медаль следственного комитета Российской Федерации "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".