В Южно-Сахалинске обследуют дороги после капитального ремонта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты администрации города, областного минтранса, общественники и волонтеры приступили к обследованию участков дорог, которые были капитально отремонтированы в Южно-Сахалинске в прошлом сезоне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Задача инспекторов – проверить состояние дорог после зимнего периода, зафиксировать все недочеты. Напомним, в случае выявления дефектов подрядчик обязуется устранить их за свой счет в рамках гарантийных обязательств в определенные контрактом сроки.
В частности, проверяющие вышли на обследование капитально отремонтированного участка улицы Ленина от поворота на оптово-торговую базу до пересечения с улицей Сахалинской. Напомним, подрядная организация здесь не только заменила асфальтобетонное покрытие, но и полностью обновила инженерные сети, проложила ливневую канализацию. Было обустроено уличное освещение, видеонаблюдение, установлены новые автобусные павильоны. Как отметил заместитель начальника МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Паршин, серьезных замечаний по качеству выполнения работ в ходе проверки не выявлено. Есть мелкие недочеты по бордюрам и разметке. Они уже приняты в работу подрядчиком и будут устранены в ближайшее время.
Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было капитально отремонтировано более 9 км южно-сахалинских дорог.
– В ходе проверок особое внимание будет уделено этим объектам, и, конечно, планируем охватить и другие участки, где выполнялись работы в прошлом и позапрошлом годах, – сказал первый вице-мэр Александр Гринберг.
Уже второй год к работам по контролю за качеством выполнения работ по благоустройству администрация города активно привлекает общественников. Вместе со специалистами неравнодушные горожане также проводят осмотр участков, заносят в протокол замечания.
- Важно посмотреть дорогу, оценить, насколько проектные решения удобны для обычных горожан — автовладельцев и пешеходов, возможно сформировать рекомендации, – сказал член дорожного совета Олег Меркушев. – Такая работа показала свою эффективность, она позволяет наладить взаимосвязь между администрацией, подрядной организацией и жителями.
Наряду с обследованием капитально отремонтированных дорог южно-сахалинских общественников привлекают к мониторингу в рамках текущего ремонта дорог, территорий дворов и внутриквартальных проездов.
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