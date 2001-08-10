На Сахалине завершился региональный чемпионат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония закрытия VII регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоялась сегодня, 4 мая, в городе Южно-Сахалинске в конгресс-холле "Столица", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве развития человеческого капитала.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

- Сахалинская область принимает участие в движении "Абилимпикс" с 2016 года. За период участия в движении наша команда показывает хорошие результаты, добиваясь на федеральном уровне значительных успехов. Количество участников из года в год увеличивается, конкурсанты знакомятся с новыми компетенциями, стремясь к поставленным целям и уже имеют достижения. Выражаю благодарность за качественную реализацию Чемпионата организаторам, бесконечно благодарен экспертам за достойную подготовку конкурсантов, - отметил Владимир Ющук.

Чемпионат проходил на 7 площадках в городе Южно-Сахалинске и птг. Тымовское. Это техникумы, учреждения дополнительного образования и другие образовательные организации области. В соревнованиях участвовали школьники, студенты и специалисты.