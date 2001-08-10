5 мая ограничат движение по некоторым улицам Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвертая репетиция парада Великой Победы 5 мая пройдет в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с этим в районе пл. Победы в вечернее время будут введены временные ограничения для движения транспорта. Проезд будет закрыт с 19.00 до 22.30 на ул. Горького от пр. Коммунистического до ул. Емельянова, пер. Алтайский от ул. Горького до ул Венская, ул. Иллариона Троицкого.

Кроме того, с 10.00 до 22.30 5 мая будет ограничена остановка с западной стороны пл. Победы. А включительно до 8 мая ограничена остановка транспорта с восточной стороны пл. Победы.

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 объезжают через ул. Комсомольская и пр. Мира.