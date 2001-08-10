Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках открытия сезона в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 7 мая состоится конкурс по оригинальному оформлению средств передвижения детей (коляска, самокат, велосипед). Для участия необходимо украсить коляску, самокат или велосипед в виде аттракциона. Полет фантазий безграничен, рассказали ТИА "Острова" в городском парке.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо отправить заявку по почте: gpkio-kmo@mail.ru, либо зарегистрироваться в день проведения мероприятия.

Программа мероприятия:

12.30 – 13.00 – регистрация колясок на территории кафе "Мама кофе", решение вопросов по музыкальному оформлению (если это требуется участнику).

13.00 – 13.40 – проведение конкурса, дефиле участников.

13.40 – 13.45 – оценка жюри

13.55– 14.00 – награждение победителей.

Положение о конкурсе.