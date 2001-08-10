Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2022
Сейчас 15:48
71,02|74,56|66,91
Жителей Южно-Сахалинска приглашают 4 мая за свежей мойвой и треской
10:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Дорогу на западном побережье Сахалина реконструируют на два года раньше срока

Дорогу на западном побережье Сахалина реконструируют на два года раньше срока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, проходящий через село Парусное Томаринского района, сдадут досрочно, в октябре этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Протяженность отрезка составляет 3,3 километра. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области».

 – На сегодняшний день подрядная организация выполнила подготовительные работы, демонтаж существующего обустройства, устройство объездной дороги, приступила к строительству новой водопропускной трубы, продолжаются работы по устройству земляного полотна, укреплению кюветов, также выполняются работы по строительству нового мостового перехода через реку Парусная, – рассказал руководитель ГКУ «Сахалинавтодор» Вадим Думанский.

Государственным контрактом срок завершения работ предусмотрен в октябре 2024 года. Выполнить их значительно раньше удастся благодаря высоким темпам строительства.

– Досрочный ввод участка в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, что является главным приоритетом в развитии транспортной инфраструктуры нашего региона, – прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

По окончанию полного комплекса работ участок заасфальтируют. На всем протяжении отрезка пути обустроят тротуары с ограждением, автобусные остановки, пешеходные переходы и уличное освещение.

Напомним, в регионе продолжают строить дороги опережающими темпами, привлекая при этом федеральные средства. Так, с 2022 по 2024 годы в области будет построено и реконструировано 98,1 километра дорог, отремонтировано – 38,2 километра. На эти цели направят около 4 миллиардов рублей. Основные направления по региональным дорогам – Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск. Здесь реконструируют несколько участков общей протяженностью 36 километров. В этом году также начнут работы по строительству объездной дороги, соединяющей федеральные трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха и Южно-Сахалинск – Холмск Южно-Сахалинск – Корсаков.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?