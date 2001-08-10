Дорогу на западном побережье Сахалина реконструируют на два года раньше срока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, проходящий через село Парусное Томаринского района, сдадут досрочно, в октябре этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Протяженность отрезка составляет 3,3 километра. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области».

– На сегодняшний день подрядная организация выполнила подготовительные работы, демонтаж существующего обустройства, устройство объездной дороги, приступила к строительству новой водопропускной трубы, продолжаются работы по устройству земляного полотна, укреплению кюветов, также выполняются работы по строительству нового мостового перехода через реку Парусная, – рассказал руководитель ГКУ «Сахалинавтодор» Вадим Думанский.

Государственным контрактом срок завершения работ предусмотрен в октябре 2024 года. Выполнить их значительно раньше удастся благодаря высоким темпам строительства.

– Досрочный ввод участка в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, что является главным приоритетом в развитии транспортной инфраструктуры нашего региона, – прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

По окончанию полного комплекса работ участок заасфальтируют. На всем протяжении отрезка пути обустроят тротуары с ограждением, автобусные остановки, пешеходные переходы и уличное освещение.

Напомним, в регионе продолжают строить дороги опережающими темпами, привлекая при этом федеральные средства. Так, с 2022 по 2024 годы в области будет построено и реконструировано 98,1 километра дорог, отремонтировано – 38,2 километра. На эти цели направят около 4 миллиардов рублей. Основные направления по региональным дорогам – Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск. Здесь реконструируют несколько участков общей протяженностью 36 километров. В этом году также начнут работы по строительству объездной дороги, соединяющей федеральные трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха и Южно-Сахалинск – Холмск Южно-Сахалинск – Корсаков.