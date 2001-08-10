Сахалинцев приглашают на службу судебными приставами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области приглашает на службу в органы принудительного исполнения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахаоинской области.

Служба в органах принудительного исполнения — это конкурентное денежное содержание, стабильность, возможность карьерного роста; получение специального звания внутренней службы; пенсионное обеспечение за выслугу лет (помимо гражданской пенсии); ежегодный оплачиваемый отпуск с оплатой проезда сотруднику и одному из членов его семьи к месту использования отпуска до границы РФ; санаторно-курортное лечение в ведомственном санатории; льготные условия для детей сотрудников при зачислении в муниципальные дошкольные и школьные учреждения и другие социальные гарантии.

На службу в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов могут поступить граждане Российской Федерации, имеющие среднее специальное или высшее образование, в возрасте от 18 до 40 лет (при наличии воинского или специального звания до 50 лет), способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника.

Получить информацию об условиях и порядке поступления на службу в органы принудительного исполнения можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Сахалинской области (www.r65.fssp.gov.ru), либо по телефону 8(4242) 72-25-23.