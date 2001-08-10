Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2022
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Жителей Южно-Сахалинска приглашают 4 мая за свежей мойвой и треской
08:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 4 мая за свежей мойвой и треской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбу можно купить сегодня, 4 мая, на ярмарке у "Техника" (ул. Ленина, 254) с 10.00. Цена мойвы 70 руб. за кг, трески - 90 руб. за кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рыбу реализует ИП Зинаков О.В.

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