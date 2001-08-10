Ремонтные работы в подъезде дома №2 по ул. Чехова Южно-Сахалинска проведут до конца мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца мая в подъезде дома №2 по ул Чехова будет выполнен ремонт, отремонтирована проводка, проведены другие работы. Такую задачу поставил первый вице-мэр Александр Гринберг.

Сегодня он провел выездное совещание со специалистами структурных подразделений администрации города. На встрече также присутствовали директор управляющей компании, жители дома, от которых поступили сигналы по данной ситуации.

- Параллельно с работами в подъезде будет также частично отремонтирован фасад. Ситуацию держим на контроле, будем выходить с проверками, чтобы ремонт был выполнен в обозначенные сроки, – сказал Александр Гринберг.

Напомним, в 2015 году в доме произошел пожар, после чего УК так и не выполнила ремонт в полном объеме.

– Обращались в ЖЭУ, государственную жилищную инспекцию. Рады, что нас услышали, и в ближайшее время начнутся работы, – сказала жительница Елена Шарова.

Работу управляющей компании по обслуживанию жилого фонда также взяли на контроль представители Государственной жилищной инспекции Сахалинской области, отдела муниципального жилищного контроля администрации.