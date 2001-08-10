Ремонтные работы в подъезде дома №2 по ул. Чехова Южно-Сахалинска проведут до конца мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До конца мая в подъезде дома №2 по ул Чехова будет выполнен ремонт, отремонтирована проводка, проведены другие работы. Такую задачу поставил первый вице-мэр Александр Гринберг.
Сегодня он провел выездное совещание со специалистами структурных подразделений администрации города. На встрече также присутствовали директор управляющей компании, жители дома, от которых поступили сигналы по данной ситуации.
- Параллельно с работами в подъезде будет также частично отремонтирован фасад. Ситуацию держим на контроле, будем выходить с проверками, чтобы ремонт был выполнен в обозначенные сроки, – сказал Александр Гринберг.
Напомним, в 2015 году в доме произошел пожар, после чего УК так и не выполнила ремонт в полном объеме.
– Обращались в ЖЭУ, государственную жилищную инспекцию. Рады, что нас услышали, и в ближайшее время начнутся работы, – сказала жительница Елена Шарова.
Работу управляющей компании по обслуживанию жилого фонда также взяли на контроль представители Государственной жилищной инспекции Сахалинской области, отдела муниципального жилищного контроля администрации.
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