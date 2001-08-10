В Поронайске проверили устранение недостатков в новостройке для переселенцев из аварийного жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новостройке по улице Фрунзе, 18 в Поронайске устраняют недостатки, выявленные после ввода в эксплуатацию. Ход работ в новом доме, куда в середине апреля из аварийного жилфонда переехали 40 семей, контролирует межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа, министерства строительства Сахалинской области и застройщика ООО "Стройуправление".
Замечания поступили от специалистов, осуществляющих строительный контроль, а также от самих жильцов после осмотра квартир. Они касались примыкания оконных блоков, установки межкомнатных дверей и радиаторов, внутренней отделки. Подрядчику было поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки.
- Претензии жильцов в ходе осмотра квартир признаны обоснованными. Строители в оперативном порядке в рамках гарантийных обязательств устранили 90% недочетов, - отметили в департаменте муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа.
Свою работу межведомственная комиссия продолжит на протяжении всего действия гарантийного срока построенного дома. В случае возникновения вопросов по качеству предоставленного жилья новоселы смогут решить их, обратившись к подрядчику или в Администрацию Поронайского городского округа.
Новая пятиэтажка была построена в рамках программы «Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем». В новостройке 25 двухкомнатных, площадью более 50 кв. метров и 15 трехкомнатных площадью более 75 кв. метров. В каждой из них выполнена чистовая отделка, установлено необходимое сантехническое оборудование, электроплита, водонагреватель. Дом оснащен пожарной сигнализацией, придомовая территория благоустроена. Квартиры в доме получили семьи из аварийных домов, расположенных в Поронайске, селах Малиновка, Леонидово, Забайкалец и Тихменево.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине
10:13 Сегодня Сахалинцев будут судить за незаконный вылов краснокнижной калуги
14:40 Сегодня На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
10:32 Сегодня Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер "Майские звезды"
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
10:18 22 Апреля Авария на сетях водопровода произошла в Южно-Сахалинске
14:28 22 Апреля Городскую систему уличной звукофикации 25 апреля проверят в Южно-Сахалинске
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Выбор редакции
- 14:49 Сегодня Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде
- 14:32 Сегодня Вышла в свет книга "На берегах большой реки" об истории Поронайского района
- 11:18 Вчера Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум "ОстроVа"
- 11:11 27 Апреля Сахалинская областная научная библиотека получила в дар книги по сейсмологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?