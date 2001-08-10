В Поронайске проверили устранение недостатков в новостройке для переселенцев из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новостройке по улице Фрунзе, 18 в Поронайске устраняют недостатки, выявленные после ввода в эксплуатацию. Ход работ в новом доме, куда в середине апреля из аварийного жилфонда переехали 40 семей, контролирует межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа, министерства строительства Сахалинской области и застройщика ООО "Стройуправление".

Замечания поступили от специалистов, осуществляющих строительный контроль, а также от самих жильцов после осмотра квартир. Они касались примыкания оконных блоков, установки межкомнатных дверей и радиаторов, внутренней отделки. Подрядчику было поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки.

- Претензии жильцов в ходе осмотра квартир признаны обоснованными. Строители в оперативном порядке в рамках гарантийных обязательств устранили 90% недочетов, - отметили в департаменте муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа.

Свою работу межведомственная комиссия продолжит на протяжении всего действия гарантийного срока построенного дома. В случае возникновения вопросов по качеству предоставленного жилья новоселы смогут решить их, обратившись к подрядчику или в Администрацию Поронайского городского округа.

Новая пятиэтажка была построена в рамках программы «Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем». В новостройке 25 двухкомнатных, площадью более 50 кв. метров и 15 трехкомнатных площадью более 75 кв. метров. В каждой из них выполнена чистовая отделка, установлено необходимое сантехническое оборудование, электроплита, водонагреватель. Дом оснащен пожарной сигнализацией, придомовая территория благоустроена. Квартиры в доме получили семьи из аварийных домов, расположенных в Поронайске, селах Малиновка, Леонидово, Забайкалец и Тихменево.