В Южно-Сахалинске на 1 мая будут перекрыты некоторые дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временные ограничения для остановки и движения транспорта в этот день будут действовать в центральной части Южно-Сахалинска в районе площади Ленина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на Компроспекте от привокзальной площади до пр. Мира, на ул. Ленина от ул. Хабаровской до ул. Антона Буюклы и на ул. Карла Маркса от привокзальной площади до ул. Амурской. С 07.00 до 15.00 проезд будет закрыт на участках Компроспекта от ул. Амурской до привокзальной площади, ул. Ленина от ул. Хабаровской до ул. Антона Буюклы и ул. Карла Маркса от привокзальной площади до ул. Амурской.

Также в связи с проведением праздничных мероприятий и перекрытием части городских улиц в воскресенье с 06.00 до 15.00 маршруты №2, 9, 16, 18, 21, 34, 105 будут объезжать перекрытый участок Коммунистического проспекта через ул. Хабаровскую.

Маршруты №1, 6, 11, 45, 62, 63, 104 - через ул. Сахалинскую и пр. Мира.

Перекрытую ул. Ленина маршруты №4, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 28, 62, 67, 81, 103, 104, 119, 122, 177, 189, 250 - через ул. Вокзальную.