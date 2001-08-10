Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
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10:49, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 28 апреля будут продавать мойву по 50 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает горожан приобрести охлажденную мойву, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рыбу по 50 рублей за 1 килограмм 29 апреля можно приобрести с 10.00 у ТЦ "Янтарь". Мойву реализует ИП Можайский О.В.

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