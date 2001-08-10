Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве не будут проводить праздничную демонстрацию на праздник Весны и Труда. В программе будут концерт, ярмарка и праздничная программа для детей и взрослых, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Специалисты районного дома культуры, детской школы искусств и ДДТ по традиции готовят программу для гостей. Мероприятия начнутся первого мая в 10:00 и пройдут на базе районного дома культуры. В ДК организуют мастер-класс "Майский сувенир". Кроме того, анивские и приглашенные артисты дадут концерт "Весны улыбки теплые". Он начнется в 11:00.

Перед зданием анивского дома культуры на ул. Калинина гостей ждут на праздничную ярмарку. Свою продукцию по ценам производителя покупателям предложат предприниматели и фермеры.

Детей и взрослых первого мая ждут во всех домах культуры и сельских клубах Анивского района. Там для гостей организованы праздничные мероприятия:

Мастер – класс "Творим, выдумываем, удивляем" 01.05.2022 12.00 СДК с. Новотроицкое.

Развлекательная программа "Улыбки Весны!" 01.05.2022 13.00 СДК с. Огоньки.

Акция-поздравление "Весна первомайская" 01.05.2022 14.00 СДК с. Петропавловское.

Праздничный концерт "А за окном цветет весна" 01.05.2022 12.00 СДК с. Троицкое.

Конкурсно-развлекательная программа "Веселый первомай" 01.05.2022 13.00 СДК с. Троицкое.

Игровая семейная программа "Празднуй, радуйся, гуляй – наступает Первомай" 01.05.2022 12.00 СДК с. Таранай.

Конкурс рисунков на асфальте "Цветущий май" 01.05.2022 12.00 СДК с. Таранай.

Игровая программа "Мой цветущий май" 01.05.2022 12.00 СК с. Рыбацкое.

Акция "Мир! Труд! Май!" 01.05.2022 14.00 СДК с. Успенское.

Развлекательная программа "Мир! Труд! Май!" 01.05.2022 11.00 СК с. Воскресенское.

Мастер – класс "Голубь мира" 01.05.2022 12.00 СК с. Мицулёвка .

Вечер отдыха "Мир! Труд! Май!" 01.05.2022 17.00 СК с. Мицулёвка.

Развлекательная программа "Мой цветущий май" 01.05.2022 14.00 СК с. Высокое.