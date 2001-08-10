Более 370 летних лагерей ждут в этом году юных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинских детей готовы принять на летний отдых в этом году 373 лагеря. Среди них - учреждения разных направлений и профилей. Подробно про летнюю оздоровительную кампанию поговорили на заседании правительства региона под руководством Валерия Лимаренко, сообщает astv.ru.
Оздоровительные учреждения начнут принимать детей с 1 июня. Среди них - 199 лагерей дневного пребывания и 115 профильных, 49 организаций труда и отдыха, шесть загородных оздоровительных и четыре палаточных лагеря.
- Этим летом планируется охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 95 процентов всех детей школьного возраста на Сахалине и Курилах, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.
На летнюю оздоровительную кампанию сахалинское правительство выделило 560 млн. рублей. Летний отдых должен быть доступен всем юным сахалинцам. Для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены бесплатные путёвки. Все остальные родители будут оплачивать 15% от стоимости направления.
Отмечается, что такие лагеря как "Океан", "Орлёнок", "Смена", "Артек" примут в этом году не менее 400 детей. В загородные оздоровительные организации в других регионах поедут порядка 600 юных островитян.
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