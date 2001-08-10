Камчатка присоединилась к акции #МыРаботаем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России завершилась масштабная акция #МыРаботаем, к которой присоединились 83 региона, включая Камчатку. Во флешмобе приняли участие 1200 предприятий различных отраслей производства, в их числе 12 предприятий полуострова. В роликах, которые распространялись в социальных сетях на территории региона, снялись работники ГК "Агротек", хлебокомбината "Парни", птицефабрики "Пионерское", компании, занимающейся производством комбикормов АО "Камчатская мельница", и другие, сообщает ТК "41 регион".

«Независимо от санкций и внешней угрозы предприятие “Камчатская мельница” будет работать в прежнем режиме, обеспечивая 100% потребность в кормах животноводов Камчатского края и стараться сделать всё самое лучшее для наших местных камчатских товаропроизводителей и для жителей Камчатки», - выразил свою позицию генеральный директор АО «Камчатская мельница Дмитрий Чередниченко.

Флешмоб #МыРаботаем стартовал в конце марта. Его главная цель – показать, что несмотря на санкции, российские предприятия не закрываются и продолжают свою трудовую деятельность. Акцию поддержал Минпромторг.