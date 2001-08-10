Жителей Сахалинской области накормят бесплатной рыбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский рыбопромышленники направили партию бесплатной свежевыловленной рыбы в районы. Благотворительная деятельность осуществляется по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко при взаимодействии с руководителями рыбодобывающих предприятий, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по рыболовству Сахалинской области .

25 апреля 2022 года ООО "РК им.Кирова", входящее в ГК "Гидрострой", обеспечило бесплатную отгрузку трех тонн свежевыловленной сельди тихоокеанской, которая передана для раздачи жителям муниципальных образований Сахалинской области (Корсаковского, Долинского, Холмского, Невельского, Тымовского районов).

- Для нас это не первый опыт участия в социальных программах и проектах. При стабильных уловах мы готовы и дальше предоставлять бесплатную рыбу тем, кто в ней особо нуждается, - рассказал генеральный директор ООО "РК им.Кирова" Вячеслав Головчук. Селедочная путина продолжается, наша помощь будет оказана, мы, как правило, никогда не отказываем в этом.

Свежевыловленная тихоокеанская сельдь направлена в социальные объекты, а также нуждающимся, в числе которых дети войны, одинокие пенсионеры, малоимущие жители.

- Мы благодарим руководство Холдинга "Гидрострой" за активную гражданскую позицию, – заявил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Островные рыбопромышленные предприятия из года в год несут социальную ответственность, проявляя заботу о жителях.