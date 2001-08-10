Камчатский школьник победил во всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьник из Вилючинска Эдуард Байметов представил работу в номинации "Экология энергетики" и стал победителем Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды "Открытия 2030", сообщает ИА "Ком 24", ссылаясь на краевое правительство.

На финальный этап состязания была представлена 181 работа из 52 регионов России. Школьники выполняли исследовательскую или проектную работу в области фундаментальной прикладной науки или технического творчества.

Эдуард Байметов создал модель станции возобновляемой энергии, защитил свой проект и стал победителем в номинации "Экология энергетики". Эдуард обучается в объединении "Научное общество учащихся" Дома детского творчества города Вилючинска под руководством педагогов Русланы и Игоря Романенко.