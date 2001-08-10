Пенсионный фонд начал рассказывать сахалинцам о размерах ожидаемых пенсий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2022 года Пенсионный фонд начал активно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

На сегодняшний день данные о предполагаемом на текущий момент размере пенсии получили уже 3 тыс. 219 островитян. Информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями приобретения права на страховую пенсию по старости, сведениями об общей продолжительности страхового стажа, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.

Напомним, что в Сахалинской области в 2021 году назначено всех видов пенсий 4 тыс. 472. Из них страховых пенсий по старости 3 тыс. 130. Остальные - по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии.