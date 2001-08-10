На Сахалин опять идет метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские синоптики спрогнозировали сильные осадки и метель на Сахалине. Стихия ударит по центральным и северным районам острова 27 апреля. Порывы ветра могут достичь ураганных значений, пишет astv.ru.

Как сообщается на сайте регионального гидрометцентра, днём 27 и ночью 28 апреля ожидают сильные (7-19 мм за 12 часов), местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега (20 мм и более за 12 часов).

При снеге прогнозируют метель. Видимость - до 500 метров и менее. Порывы ветра составят 20-25 м/с, местами - до 35 м/с. Ожидают гололедные явления.