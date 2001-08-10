Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2022
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14:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Камчатки предлагают отказаться от автомобиля на один день

Жителям Камчатки предлагают отказаться от автомобиля на один день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция "День без автомобиля на Камчатке" состоится на полуострове в среду, 27 апреля, сообщает ТК "41 Регион".

Основной целью акции является напоминание гражданам о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека. Об этом рассказал координатор проекта «Чистая страна» в Камчатском крае Вадим Батареев. Он подчеркнул, что проблема возрастающего количества машин в городах и сёлах Камчатского края уже не первый год беспокоит жителей.

"Несмотря на то, что собственный автотранспорт – это удобство и мобильность передвижения, отказ от личного автомобиля хотя бы на один день в году, позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашего великолепного края", - сказал Вадим Батареев.

Организаторы призвали автомобилистов Камчатки не оставаться безучастными и принять участие в акции. 27 апреля автовладельцам рекомендуют отказаться от личного транспортного средства и использовать в качестве альтернативы общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки.

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