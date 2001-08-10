Жителям Камчатки предлагают отказаться от автомобиля на один день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция "День без автомобиля на Камчатке" состоится на полуострове в среду, 27 апреля, сообщает ТК "41 Регион".

Основной целью акции является напоминание гражданам о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека. Об этом рассказал координатор проекта «Чистая страна» в Камчатском крае Вадим Батареев. Он подчеркнул, что проблема возрастающего количества машин в городах и сёлах Камчатского края уже не первый год беспокоит жителей.

"Несмотря на то, что собственный автотранспорт – это удобство и мобильность передвижения, отказ от личного автомобиля хотя бы на один день в году, позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашего великолепного края", - сказал Вадим Батареев.

Организаторы призвали автомобилистов Камчатки не оставаться безучастными и принять участие в акции. 27 апреля автовладельцам рекомендуют отказаться от личного транспортного средства и использовать в качестве альтернативы общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки.