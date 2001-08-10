Власти и прокуратура провели выездной прием жителей Новоалександровска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городской прокуратуры и администрации Южно-Сахалинска провели выездной прием граждан в Ново-Александровске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Александр Гринберг, заместитель прокурора города Южно-Сахалинска Ирина Никулина, а также руководители профильных структурных подразделений администрации островной столицы, представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе таких встреч жителей консультируют, оперативно решают волнующие их вопросы и берут сигналы в дальнейшую работу. Как правило, обращения горожан связаны с предоставлением услуг ЖКХ, благоустройством, переселением из ветхого аварийного фонда. Также люди озвучивают вопросы, касающиеся социальной сферы, частные ситуации. Если это необходимо, прокуратура организует надзорные мероприятия.

Так, жители ул. Красносельской, 4 и 2 обратились с просьбой установить в их дворе площадку для сушки белья, а также освободить пространство для палисадников. Сейчас на территории между этими домами расположены старые гаражи. Вопрос взяли в проработку, управляющей компании поручили помочь жителям с установкой штакетника.

Также горожане поднимали вопрос уличного освещения и состояния участка дороги в районе Новой Деревни. Сейчас совместно подрядной организацией, которая занимается обслуживанием этой дороги, прорабатывается возможность установки уличного освещения. Кроме этого, саму проезжую часть планируется отсыпать асфальтовой крошкой, что снизит образование пыли.

По ул. 2-ой Красносельской, 12а ведется ремонт крыши. Однако жители дома обеспокоены тем, что теперь она будет плоской, и скапливающаяся влага станет проникать в квартиры. Как уточнили в Фонде капремонта, действительно, по проекту предусмотрена плоская, а не скатная крыша. Именно такой она была при строительстве дома. Обращение горожан взяли в работу, планируется встреча с представителями Фонда для решения вопроса.

В ходе приема жители озвучивали обращения как частного характера, так и касающиеся в целом территории планировочного района. Ряд вопросов был по земельным участкам, выделенным для многодетных семей, строительству и ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий, противопаводковым мероприятиям.

Все обращения жителей Ново-Александровска зафиксированы и взяты на контроль администрацией и прокуратурой города.

Напомним, выездные приемы граждан представителями городской прокуратуры и администрацией областной столицы проводятся регулярно как в Южно-Сахалинске, так и во всех селах и планировочных районах городского округа.