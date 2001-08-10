В Камчатском крае появится национальный парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заповедник "Командорский" в Камчатском крае преобразуют в национальный парк "Командорские острова". Соответствующее постановление утвердило правительство России. Планируется, что новый статус природоохранной территории позволит сохранить традиции и культуру командорских алеутов, сообщает ТК "41 Регион".
В сообщении на сайте кабмина отмечается, что новый статус заповедника позволит выделить на этой территории «особую зону, где коренные народы - командорские алеуты - смогут вести рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений».
Заповедник «Командорский» занимает площадь более 3,5 млн га. Он включает в себя два больших острова - Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Статус национального парка дается в первую очередь для обустройства жизни малочисленных коренных народов.
Согласно законодательству, на территории заповедника не могут находиться населенные пункты, а проживающие на территории Командорских островов представители коренных малочисленных народов не могут вести хозяйство, рыбачить, охотиться и собирать растения. Заниматься ремеслами можно только при получении специального разрешения. При статусе национального парка всё вышеперечисленное разрешается. Также станет доступно оформление в собственность земельных участков в отдельно выделенных зонах.
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