Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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14:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская коммунальная компания продолжает подвоз воды жителям Синегорска

Сахалинская коммунальная компания продолжает подвоз воды жителям Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доставка питьевой воды осуществляется в связи с проводимыми работами в селе. График на 26 и 27 апреля опубликован на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в разделе «Новости».

По возникающим вопросам необходимо звонить в диспетчерскую компании по телефонам (4242) 72-30-13, 72-33-89.

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