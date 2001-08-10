Сахалинская коммунальная компания продолжает подвоз воды жителям Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доставка питьевой воды осуществляется в связи с проводимыми работами в селе. График на 26 и 27 апреля опубликован на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в разделе «Новости».

По возникающим вопросам необходимо звонить в диспетчерскую компании по телефонам (4242) 72-30-13, 72-33-89.