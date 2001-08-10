На площади Ленина в Южно-Сахалинске на два дня ограничат парковку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запрет на остановку транспортных средств начнет действовать с 07.00 26 апреля и продлится до 18.00 27 апреля. Это связано с началом подготовительных работ к 1 Мая.

Администрация города в связи с этим просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты.