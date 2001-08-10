Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг встретился с жителями Старорусского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители села обратились к первому вице-мэру с вопросами, касающимися содержания дорог и благоустройства, вывоза мусора, организации выездной торговли. Участие в приеме граждан также приняли руководитель территории Владислав Рукосуев и депутат городской Думы Сергей Замотаев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители Старорусского затронули тему работы пассажирского транспорта. Просьба людей — скорректировать график движения автобусов с учетом потребностей всех сельчан. В ближайшее время эта ситуация будет проанализирована и проработана специалистами администрации города.

Другая волнующая большинство жителей тема - работа местного ФАПа. Медицинские услуги среди населения востребованы регулярно, особенно у людей старшего поколения. Как отметил Александр Гринберг, специалисты администрации города окажут содействие в решении этого вопроса, проработав также с региональным минздравом.

Также на контроль муниципалитета взят вопрос ликвидации несанкционированной свалки. Первый вице-мэр дал поручение вывезти мусор в ближайшее время. Дополнительно будет рассмотрен вопрос установки фотоловушки, которая позволит контролировать и пресекать такие ситуации. Также сельчане подняли вопрос несвоевременного вывоза мусора службами регионального оператора. Все поступившие сигналы по этому вопросу зафиксированы в протоколе и будут проработаны с Управлением по обращению с отходами.

– Жителей заботят разные вопросы — это газификация, продление дорог и их содержание, проблемы экологии, работа магазинов. Все обращения мы взяли в работу, соответствующие поручения даны профильным структурным подразделениям и будут детально проработаны, жителям обязательно будет дана обратная связь, – сказал Александр Гринберг.