Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
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На Курилах прогнозируется дождь с сильным ветром
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах прогнозируется дождь с сильным ветром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 23 апреля на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется умеренный дождь, ветер 20-25 м/с. Ночью 24 апреля - умеренные осадки, ветер 22-27 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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