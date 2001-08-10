Тихоокеанское
информационное агентство
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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Городскую систему уличной звукофикации 25 апреля проверят в Южно-Сахалинске

Городскую систему уличной звукофикации 25 апреля проверят в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запуск музыкальной композиции запланирован с 10.00 до 13.00 часов в районе пл. Ленина - Компроспект - пл. Славы - ул. Горького - пл. Победы - пр. Победы - ул. Ленина - пл. Ленина.

Работа проводится с целью обеспечения готовности системы уличной звукофикации, в том числе к оповещению и информированию населения, а также трансляции музыкальных композиций в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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