В Аниве собрали посылки для военнослужащих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициативные жители Анивского района собрали посылки военнослужащим, занятым в спецоперации на Донбассе. К добровольной акции подключились неравнодушные граждане, представители бизнеса, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Продукты питания, предметы одежды, средства гигиены, сигареты приносят в войсковую часть 35390. Там гуманитарную помощь фасуют по коробкам для отправки на передовую.

По мнению неравнодушных анивчан, каждый может предложить свою помощь нашим военнослужащим. Несмотря на то, что солдаты обеспечены всем необходимым, любая поддержка и простое человеческое внимание поможет, в первую очередь, поддержать моральный и боевой дух. Люди несут чай, кондитерские изделия, натуральные соки, крупы. При этом продукты питания должны быть только в промышленной упаковке и с длительным сроком хранения.

Параллельно со сбором гуманитарной помощи для военнослужащих в Аниве проходит акция «Письмо солдату». Ученики анивской Школы №2 собрали несколько десятков писем, адресованных защитникам Отечества занятых на передовой. Также на прошлой неделе партия писем от детей была отправлена из таранайской школы №4.