Тихоокеанское
информационное агентство
21 Апреля 2022
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Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Холмского района
13:04, | Новости общества Сахалина и Курил

21 апреля после обеда в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

21 апреля после обеда в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода  21 апреля с 14.30 до 16:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Комсомольская, 310, 314;

- пр.Мира, 365-377, 365а-375а, 367в, 371Б, 375Б;

- ул.Есенина, 1-15, 5а-9а, 15Б;

- ул.Больничная, 36а-40а, 36Б, 38, 40.

А также 22 апреля с 9.00 до 13:00 часов по адресам:

- ул.Комсомольская,283а,б,в,г,д,е, 285, 285а,б,в,е, 287, 289, 291, 291а,б, 293а, 295, 295б;

- ул.Горького,90-110, 92а-110а, 92б-110б, 92в-110в, 92г-110г, 92д-110д, 92е-110е.

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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