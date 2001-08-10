Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судно вышло на линию Ванино-Холмск на период планового ремонта парома "Сахалин-10". Теплоход используется периодически, с целью разгрузки морской линии и исключения сверхнормативного скопления автотранспорта в Ванино, ожидающего переправы на Сахалин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Поставка дополнительного судна стала возможна благодаря совместной работе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, "Сахалинского морского пароходства" и ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" базирующегося в Сахалинском западном морском порту, где под теплоход специально оборудован причал.

– Работа не совсем новая для нас, в том году мы принимали этот паром, работу знаем, причал готов. Мы не порт в классическом понимании, мы база обеспечения шельфовых проектов, прием "Патрии" это многолетнее сотрудничество с пароходством и давным-давно они обращались, когда покупали этот паром, с возможностью принять. Теперь мы сотрудничаем, – рассказал начальник обособленного подразделения "Сахалинский западный морской порт" ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" Андрей Беляев.

"Патриа" вмещает порядка 360 метров подвижного состава транспортных средств или 24 тяжеловесных автомобиля.

– Весь комплекс мероприятий просчитан и согласован, никаких задержек в связи с заменой судна на линии возникать не должно, – прокомментировал управляющий директор управления паромных перевозок "Сахалинского морского пароходства" Александр Грунин.

Напомним, ранее губернатор Валерий Лимаренко поручил обеспечить стабильность работы транспортных линий и адресно отрабатывать обращения бизнеса при возникновении трудностей по доставке грузов. Приоритетная задача – не допустить заторов и скопления груза на паромной линии Ванино-Холмск.

– Сегодня мы видим, что к летнему сезону увеличивается поток грузов, которые следуют на Сахалин. В летний период у нас традиционно увеличиваются объемы строительства, сейчас уже видим увеличение на линии строительных грузов. Кроме того, объемы перевозки продовольственных товаров также сезонно увеличиваются к лету, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Подать заявку на перевозку генеральных грузов, грузового и легкого автомобильного транспорта можно на сайте daltrans.net.