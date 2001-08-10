Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 25 по 29 апреля в Южно-Сахалинске пройдет Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников Сахалинской области.

Соревнования пройдут в очном формате. Площадками проведения соревнований станут: ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2», МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», АНОДОУЦ «Активное образование». Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата предусмотрено в очном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Сахалинской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.

К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 27 компетенциям.

Организаторами Регионального чемпионата «Абилимпикс» выступило Министерство образования Сахалинской области совместно с Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – традиционно пройдет в Москве.

Контактное лицо по вопросам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской области – Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области, телефон: 8 (4242) 311-414, s.kashkina@sakhalin.gov.ru