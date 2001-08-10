В Южно-Сахалинске состоится региональный чемпионат "Абилимпикс"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 25 по 29 апреля в Южно-Сахалинске пройдет Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников Сахалинской области.
Соревнования пройдут в очном формате. Площадками проведения соревнований станут: ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2», МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», АНОДОУЦ «Активное образование». Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата предусмотрено в очном формате.
Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Сахалинской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.
К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 27 компетенциям.
Организаторами Регионального чемпионата «Абилимпикс» выступило Министерство образования Сахалинской области совместно с Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – традиционно пройдет в Москве.
Контактное лицо по вопросам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской области – Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области, телефон: 8 (4242) 311-414, s.kashkina@sakhalin.gov.ru
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:57 Сегодня 21 апреля в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат подачу воды
- 10:36 Сегодня В Южно-Сахалинске в ближайшие несколько лет планируется строительство крупных объектов Газпрома
09:21 Сегодня 163 литра японского алкоголя конфисковали таможенники на судне в Южно-Курильске
08:41 Сегодня На Сахалине браконьеру, не оплатившему штраф, назначили 400 часов обязательных работ
16:52 13 Апреля Новая мера поддержки поможет сахалинским предпринимателям в условиях санкционного давления
14:17 15 Апреля На Сахалине воришка три дня подряд таскал из парфюмерного магазина флаконы с духами
11:46 14 Апреля Валерий Лимаренко ответил в прямом эфире на полсотни вопросов
10:45 14 Апреля Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в субботниках
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
16:46 25 Марта 147 миллионов из федерального бюджета получит Сахалинская область на переобучение сотрудников
16:04 24 Марта На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
Выбор редакции
- 10:02 Сегодня Школьники Сахалинской области могут попробовать себя в роли писателей и сценаристов
- 12:21 13 Апреля Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?