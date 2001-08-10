Тихоокеанское
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09:42, | Новости общества Сахалина и Курил

20 апреля на улице Курильской в Южно-Сахалинске будут проводить ямочный ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля в Южно-Сахалинске будут проводить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Курильской от ул. Ленина до ул. Амурской и в районе пр. Мира, 35, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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