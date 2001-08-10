В этом году в Южно-Сахалинске появится 400 новых велопарковок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр развития городской среды разрабатывает мастер-план по развитию велосипедной инфраструктуры в Южно-Сахалинске до 2030 года. В этом направлении муниципалитет также ориентируется на мнение горожан. На сайте тутбудет.рф проводятся опросы и анкетирование жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вместе с тем, уже в этом году планируются масштабные работы в части комплексного развития велоинфраструктуры в городе. Так, в рамках второго этапа капитального ремонта ул. Комсомольской будут обустроены велодорожки с двух сторон улицы в границах от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, а также велопереезды через перекрестки. Велодорожки будут выполнены из пластика с противоскользящим покрытием.

Кроме того, новые велодорожки планируется обустроить на улицах им. А. Буюклы и Леонова. Есть планы по их размещению в Дальнем и других районах города. Сейчас эти решения проходят согласование в ГИБДД и будут предоставлены общественности после завершения этой процедуры.

В этом году также планируется значительно увеличить количество велопарковок в городе. Как пояснил руководитель Центра развития городской среды Василий Вишневский, сегодня в Южно-Сахалинске большой запрос среди населения на средств микромобильности, однако зачатую остро стоит вопрос их парковки. Для решения этих проблем планируется разметить порядка 400 велопарковок в ключевых точках притяжения города: магазины, кафе и т. д.

Кроме того, в этом сезоне на территории города появятся три велогаража на 32 места каждый. Крытые конструкции обеспечат аккуратное хранение и парковку велосипедов. Также для обеспечения безопасности в помещении будет установлена система видеонаблюдения. Велогаражи разместят на привокзальной площади, в Дальнем и в районе пересечения ул. Горького - Пуркаева.