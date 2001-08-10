Тихоокеанское
информационное агентство
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12:39, | Новости общества Сахалина и Курил

21 апреля ряд домов Южно-Сахалинска останется без воды

21 апреля ряд домов Южно-Сахалинска останется без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 21 апреля с 9:30 до 16:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Поповича,14-22, 14а-24а, 11, 21, 25;

- б-р Анкудинова,1-17, 5а-17а, 3Б;

- ул.Комсомольская,165,167,167а,169;

- ул.Горького,12-18, 14а, 14Б, 18а;

- пр.Победы,10Б;

- ул.Кацева,1.

 "РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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