В Сахалинской области продолжается подготовка к шествию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается подготовка к празднованию 77 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Масштабные мероприятия по проведению акции "Бессмертный полк" будут проводиться в г. Южно-Сахалинске и во всех административных центрах муниципальных образований, а также в крупных населенных пунктах Сахалинской области. В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет, в традиционном формате, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Шествие "Бессмертного полка" включено в общий план мероприятий по празднованию 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как одно из главных наиболее массовых и социально-значимых мероприятий.

Бессмертный полк – добровольное негосударственное неполитическое народное движение, главным смыслом которого является сохранение личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

В колоннах "Бессмертного полка" ключевым элементом, символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика и труженика тыла, подпольщика и партизана, блокадника и узника концлагеря) в руках его прямых потомков или родственников.

Желательно, чтобы в "Бессмертный полк" приходили всей семьей, разные поколения вместе.

Основным Знаменем, которое используется участниками акции "Бессмертный полк" является Знамя Победы, флаг Российской Федерации и флаг "Бессмертного полка" России.

С этими знаменами могут встать в строй "Бессмертного полка" все граждане, кто, по каким то причинам, не сумел подготовить портрет ветерана, кто не сумел восстановить личную семейную историю о ветеранах – участниках Великой Отечественной войны, либо сведения о таких родственниках полностью утрачены, а также не участвовали в Великой Отечественной войне. Для этих граждан право на участие в акции – Знамя Победы, флаг России и флаг "Бессмертного полка".

Участие в "Бессмертном полку" является добровольным решением гражданина. На участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая для граждан не существуюет записей и квот.

Региональный штаб движения приглашает всех желающих принять участие в шествии "Бессмертного полка России" в г. Южно-Сахалинске и готовить портреты ветеранов, а также напоминает, что любые приказы и разнарядки "явиться" на шествие военным, служащим предприятий, школьникам или студентам, для прохождения в составе партийных, корпоративных, школьных и ВУЗовских колонн, надо расценивать как действия, наносящие вред смыслу и репутации "Бессмертного полка", недопустимо при подготовке и проведении "Бессмертного полка" устраивать гонку за показателями.