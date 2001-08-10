Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 мая начинается второй этап строительства южного канализационного коллектора в Южно-Сахалинске. Сейчас на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. В частности, идет укладка напорного трубопровода на ул. Авиационной в районе перекрестка с пр. Мира. Из запланированных на первом этапе 5,8 км проложено уже более 3,7 км канализационного коллектора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Первый этап строительства планируется завершить до конца этого года. Но уже с 1 мая подрядная организация приступает к исполнению второго и третьего этапов. Работы будут вестись в границах от строительной площадки "Гарант" (район Лиственничного) до ТРК "Сити Молл", а также от ул. Инженерной до ТРК "Сити Молл". Кроме того, планируется переключить на новые сети жителей ТСЖ "Солнечный", "Зима" и улицы 3-й Набережной. Полностью построенный объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Общая протяженность сетей составит порядка 14 км.

- Строительство коллектора ведется на территории существующей застройки, поэтому мы реагируем на все обращения жителей и стараемся минимизировать неудобства для горожан. Хочу отметить, что работы на ул. Авиационной полностью синхронизированы с контрактом на ее капитальный ремонт, который мы планируем заключить уже в этом году. Улицу восстановим в соответствии со всеми современными требованиями и нормативами, - пояснил вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев.

Напомним, строительство современного коллектора в южном районе города позволит переключить на новые очистные сооружения целые микрорайоны (включая также перспективную жилую застройку, в частности новый микрорайон "Горизонт") и вывести из эксплуатации изношенные сети.