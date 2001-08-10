Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

"Горбатый мост" в Долинске будет закрыт 19 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения устойчивой работы и устранения неисправностей, угрожающих безопасности участников дорожного движения, администрация муниципального образования городской округ «Долинский» информирует о том, что 19 апреля с 20:00 запланированы работ по замене плит на путепроводе через железную дорогу на 0+043 автомобильной дороги Долинск-Быков («Горбатый мост») с полным ограничением движения транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги.

Ориентировочный срок ограничения движения – 4 часа.

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