В Южно-Сахалинске проходит голосование за проекты благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областная столица присоединилась к голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На портале https://65.gorodsreda.ru/ южносахалинцы могут сделать свой выбор в пользу одного из двух проектов – это общественные пространства юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева с проспектом Мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Важность участия горожан в рейтинговом голосовании подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города отметил, что областной центр участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. За это время новый облик получили скверы Пограничников, Таможенников, Крузенштерна, Рудановского, Головнина и Невельского, Аллея энергетиков, и многие другие. Через диалог с жителями создаются действительно востребованные общественные пространства. Напомним, в прошлом году большинство голосов южносахалинцы отдано за сквер Авиаторов вблизи аэропорта. Это место будет благоустроено уже в этом году.
- Наш город меняется, становится более комфортным, красивым и ухоженным. И самое активное участие в этом созидательном процессе принимаете вы – южно-сахалинцы, – сказал Сергей Надсадин. – Проект «Формирование комфортной городской среды» – прекрасная возможность для каждого из нас влиять на внешний вид и комфорт родного города.
В городе установлены билборды с QR-кодом, считав который с помощью смартфона, можно перейти на портал голосования. Информационные стенды сегодня также появились на местах, определенных под благоустройство – на них размещена информация и эскизы проектов будущих скверов.
- На перекрестке улицы Пуркаева с проспектом Мира планируется провести озеленение, обустройство пешеходных и зон отдыха с применением элементов ландшафтного дизайна, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства Южно-Сахалинска Алексей Сапронов.– Сквер здесь будет востребован, так как рядом расположены спальные районы, новая жилая застройка. Жителям нужны пространства для отдыха и прогулок. Не менее интересным является второй проект, который предполагает благоустройство территории юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова. Здесь также планируется озеленение, обустройство пешеходных зон и т.п.
С дизайн-проектами объектов-участников голосования можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, принять участие в выборе понравившегося проекта могут горожане старше 14 лет. Важна активность каждого. Голосование продлится до 30 мая. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет реализован в 2023 году.
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