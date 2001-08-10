Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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15:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

За кражу из автомобиля сахалинец ответит в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 50-летнего уроженца областного центра, ныне без определенного места жительства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рано утром проходил мимо одного из домов по улице Курильской Южно- Сахалинска и увидел припаркованный там же автомобиль. Он заглянул в салон, увидел на пассажирском сидении рюкзак и решил его похитить. Фигурант попробовал открыть пассажирскую дверь и она оказалась не заперта. Тогда он взял рюкзак, в котором находились портмоне, документы, два смобильных телефона, ключи и пульт от сигнализации на автомобиль.

Рюкзак злоумышленник оставила на спортивной остановке, а телефоны забрал себе с целью перепродажи.
Сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей. Уже вечером злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, часть похищенного была изъята.

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