13:29, | Новости общества Сахалина и Курил
Два дня будет закрыт проезд по ул. Курильской возле ТЦ "Океан" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети по замене асфальтобетонного покрытия с 07.00 до 18.00 19 апреля и с 07.00 до 20.00 20 апреля для проезда будет закрыт участок ул. Курильской от ул. Амурской до ул. Ленина (район ТЦ "Океан"), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Водителей просят заранее скорректировать маршрут движения в этом районе.
Напомним, ранее проведение данных работ было запланировано на минувшую пятницу 15 апреля.
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Новости общества Сахалина и Курил
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