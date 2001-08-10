Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2022
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Два дня будет закрыт проезд по ул. Курильской возле ТЦ "Океан" в Южно-Сахалинске
13:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Два дня будет закрыт проезд по ул. Курильской возле ТЦ "Океан" в Южно-Сахалинске

Два дня будет закрыт проезд по ул. Курильской возле ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети по замене асфальтобетонного покрытия с 07.00 до 18.00 19 апреля и с 07.00 до 20.00 20 апреля для проезда будет закрыт участок ул. Курильской от ул. Амурской до ул. Ленина (район ТЦ "Океан"), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят заранее скорректировать маршрут движения в этом районе.

Напомним, ранее проведение данных работ было запланировано на минувшую пятницу 15 апреля. 

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