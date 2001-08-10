Сахалинских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездную экскурсию «Сахалинская весна» провела 15 апреля для островитян со статусом «Дети войны» и представителей хора ветеранов заслуженный работник культуры Сахалинской области, экскурсовод Ирина Кокорина при поддержке специалистов областной универсальной научной библиотеки.

Участникам экскурсии рассказали о достопримечательностях и уникальных местах Охотского побережья. Также их ждала культурно-развлекательная программа с конкурсами, песнями и загадками на весеннюю тематику, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экскурсия стала возможной благодаря автомобилю специального назначения СахОУНБ, предназначенного для перевозки пожилых и маломобильных граждан, в том числе в креслах-колясках.