Сахалинцам от 10 до 17 лет предлагают написать эссе и выиграть путевку в Артек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Генеральная прокуратура Российской Федерации и "Международный детский центр "Артек" заключили договор о реализации на базе данного центра дополнительной общеразвивающей программы "Юный правовед", рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
В рамках тематической программы планируется организация 2 смен: с 21-22.06 по 11-12.07.2022 (7 смена), с 12-13.11 по 02-03.12.2022 (13 смена).
Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях подготовки к реализации договора о сотрудничестве на 2022 год прокуратурой области проводится региональный этап конкурса на участие в следующие сроки: до 22 апреля 2022 года прием документов; с 25 по 29 апреля 2022 года региональный конкурсный отбор.
Условия участия в конкурсе изложены в положении о конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник» (далее – Положение) (размещено на официальных сайтах ФГБОУ «МДЦ «Артек», Университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации).
В конкурсном отборе могут участвовать дети, отвечающие следующим признакам: граждане Российской Федерации, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно (в летний период времени принимаются дети с 8 до 17 лет); имеющие группы здоровья: 1-2-3; представившие в отдел кадров прокуратуры области в печатном виде копию документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста), заявку-анкету (согласно Приложению 1 к Положению), эссе на тему: «Твори закон на благо общества» (согласно Приложению 2 к Положению), копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие достижения), характеристику с места учебы, заверенную подписью руководителя образовательной организации и печатью организации, справку о группе здоровья, согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» (согласно Приложениям 3, 4 к Положению), 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 х 4 см.
Индивидуальные достижения детей оцениваются по следующим критериям:
- школьный уровень;
- городской/краевой уровень;
- всероссийский уровень;
- международный уровень.
Для этого необходимо представить до 5 дипломов (сертификатов, грамот) за 3 последних календарных года в области права, общего или дополнительного образования, науки, общественной деятельности или рекомендательное письмо с указанием достижений рекомендуемого участника.
Оценка эссе проводится по следующим критериям:
- авторство законодательной инициативы;
-актуальность законодательной инициативы;
- аргументированность при обосновании инициативы;
- соблюдение норм литературного языка и грамотность.
Конкурсная комиссия прокуратуры Сахалинской области оценит индивидуальный подход, соответствие возраста ребенка выполненной работе, грамотность, оригинальность.
По итогам первого этапа конкурса в каждой возрастной номинации будут выбраны победители, творческие работы будут направлены в Москву на финальный этап, где представители Университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации отберут лучших из лучших.
Расходы, связанные с проездом победителей конкурса и сопровождающих их лиц в МДЦ «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляется за счет средств их родителей (законных представителей).
По вопросам подачи документов обращаться в отдел кадров прокуратуры области по телефону: 8 (4242) 494517.
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