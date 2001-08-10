Музыкальный фонтан в городском парке запустят 7 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Седьмого мая в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина намечен запуск после зимнего перерыва светомузыкального фонтана. Это событие даст официальный старт сезону-2022 года в работе городского парка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Зиму пережили достойно! Жители города привыкли, что в парке можно с комфортом отдыхать в любое время года, в любую погоду. Мы принимали все меры, чтобы вовремя расчищать дорожки и Тропу здоровья, потом расширяли их, регулярно вывозили снег. Жалоб на плохую расчистку от жителей не поступало, - рассказал директор парка Виктор Калюжный. - С наступлением плюсовых температур сняли с дорожек наст, чтобы женщинам с колясками было удобно и безопасно гулять по асфальту.

Парк активно включился в общегородской месячник чистоты. Еженедельно на его территории проводят "чистые пятницы". На помощь коллективу приходят сотрудники различных департаментов администрации Южно-Сахалинска. Основной упор делается на ворошение снега, чтобы поскорее освободить обширные зеленые зоны.

Проводится ремонт и покраска ограждений, урн, архитектурных форм. Сегодня, например, рабочие приводили в порядок крыши домиков в детском городке. На аллеях уже выставляют лавочки. К концу апреля планируют запуск аттракционов. Все они успешно прошли проверку на безопасность эксплуатации перед началом сезона.

Большое внимание, как и всегда, будет уделено озеленению. В этом году территорию украсят около 40 тыс. цветов. Учитывая, что городской парк станет одной из центральных площадок для проведения мероприятий по случаю 140-летия Южно-Сахалинска, в его оформлении будет использоваться праздничная атрибутика.