Валерий Лимаренко договорился с профсоюзами о совместном контроле за рынком труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главными темами встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с руководством профсоюзных организаций стали сохранение рабочих мест и достойной заработной платы в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Губернатор подчеркнул, что сахалинская экономика в условиях антироссийских санкций работает стабильно. Добыча углеводородов идет по утвержденным планам. На место сотрудников из-за рубежа, которые приняли решение покинуть островной регион, приходят российские специалисты.

Сделан упор на локализацию нефтегазовых сервисов – ускоренными темпами запускается индустриальный парк в Южно-Сахалинске. Наращивается объем экспорта угля, основным торговым партнером островного региона здесь выступает Китай. Кроме того, перспективы для сахалинской экономики представляют логистика, марикультура, модульное домостроение.

– У нас есть все основания уверенно смотреть в будущее и не бояться завтрашнего дня. Все производства на Сахалине и Курилах работают стабильно, все социальные обязательства перед людьми выполняются в прежнем объеме. Наша с вами общая задача сейчас – пристально следить за ситуацией на рынке труда и точечно, сразу же реагировать на любые нарушения прав трудящихся, – сказал Валерий Лимаренко.

В островном регионе действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготные ставки по кредитам. Строительным предприятиям компенсируется удорожание стоимости материалов. Сельхозпроизводителям возмещают значительную часть стоимости техники, элитных семян картофеля, минеральных удобрений, комбикормов. Субъектам оптовой и розничной торговли компенсируют 50 процентов транспортных затрат по доставке продуктов на Сахалин и 100 процентов – на Курилы. Все это делается для того, чтоб защитить работников этих предприятий, обеспечив загрузку местных производств и, соответственно, сохранение штата.

– Хочу поблагодарить правительство Сахалинской области за внимание к вопросам, которые актуальны для всех, кто работает на островах. Органы исполнительной власти и местного самоуправления эффективно взаимодействуют с профсоюзами. Проводятся рабочие встречи отраслевых министерств с отраслевыми профсоюзами. Это основная составляющая социального партнерства. Уверены в продолжении нашей конструктивной работы, а в ближайшее время рассчитываем на совместное проведение 1 мая, – сказал председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

Общественники отметили важность заключенного между правительством и профсоюзной организацией соглашения о минимальной заработной плате, которая в Сахалинской области выше, чем в целом по стране.

По данным агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, в островном регионе один из самых низких уровней безработицы в России – 0,5 процента. В центре занятости доступно 8 тысяч вакансий, при этом на учете состоят 1,5 тысячи человек. В ближайшие годы благодаря реализации инвестиционных проектов будет создано свыше 10 тысяч дополнительных рабочих мест.

На встрече с губернатором председатель профсоюза работников строительства Виктор Лапанский поднял вопрос о привлечении выпускников сахалинских техников на крупные стройки. Глава региона ответил, что большинство молодых специалистов трудоустраиваются еще во время производственной практики. Обучение в островных техникумах ведется по высоким международным стандартам, учебные программы формируются в сотрудничестве с потенциальными работодателями.