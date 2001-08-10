Валерий Лимаренко договорился с профсоюзами о совместном контроле за рынком труда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главными темами встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с руководством профсоюзных организаций стали сохранение рабочих мест и достойной заработной платы в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор подчеркнул, что сахалинская экономика в условиях антироссийских санкций работает стабильно. Добыча углеводородов идет по утвержденным планам. На место сотрудников из-за рубежа, которые приняли решение покинуть островной регион, приходят российские специалисты.
Сделан упор на локализацию нефтегазовых сервисов – ускоренными темпами запускается индустриальный парк в Южно-Сахалинске. Наращивается объем экспорта угля, основным торговым партнером островного региона здесь выступает Китай. Кроме того, перспективы для сахалинской экономики представляют логистика, марикультура, модульное домостроение.
– У нас есть все основания уверенно смотреть в будущее и не бояться завтрашнего дня. Все производства на Сахалине и Курилах работают стабильно, все социальные обязательства перед людьми выполняются в прежнем объеме. Наша с вами общая задача сейчас – пристально следить за ситуацией на рынке труда и точечно, сразу же реагировать на любые нарушения прав трудящихся, – сказал Валерий Лимаренко.
В островном регионе действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготные ставки по кредитам. Строительным предприятиям компенсируется удорожание стоимости материалов. Сельхозпроизводителям возмещают значительную часть стоимости техники, элитных семян картофеля, минеральных удобрений, комбикормов. Субъектам оптовой и розничной торговли компенсируют 50 процентов транспортных затрат по доставке продуктов на Сахалин и 100 процентов – на Курилы. Все это делается для того, чтоб защитить работников этих предприятий, обеспечив загрузку местных производств и, соответственно, сохранение штата.
– Хочу поблагодарить правительство Сахалинской области за внимание к вопросам, которые актуальны для всех, кто работает на островах. Органы исполнительной власти и местного самоуправления эффективно взаимодействуют с профсоюзами. Проводятся рабочие встречи отраслевых министерств с отраслевыми профсоюзами. Это основная составляющая социального партнерства. Уверены в продолжении нашей конструктивной работы, а в ближайшее время рассчитываем на совместное проведение 1 мая, – сказал председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.
Общественники отметили важность заключенного между правительством и профсоюзной организацией соглашения о минимальной заработной плате, которая в Сахалинской области выше, чем в целом по стране.
По данным агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, в островном регионе один из самых низких уровней безработицы в России – 0,5 процента. В центре занятости доступно 8 тысяч вакансий, при этом на учете состоят 1,5 тысячи человек. В ближайшие годы благодаря реализации инвестиционных проектов будет создано свыше 10 тысяч дополнительных рабочих мест.
На встрече с губернатором председатель профсоюза работников строительства Виктор Лапанский поднял вопрос о привлечении выпускников сахалинских техников на крупные стройки. Глава региона ответил, что большинство молодых специалистов трудоустраиваются еще во время производственной практики. Обучение в островных техникумах ведется по высоким международным стандартам, учебные программы формируются в сотрудничестве с потенциальными работодателями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:17 Сегодня На Сахалине воришка три дня подряд таскал из парфюмерного магазина флаконы с духами
11:04 Сегодня Сахалинка по вине мошенников лишилась около 2,5 миллионов рублей
11:09 Сегодня В Южно-Сахалинске на выходных закроют проезд с севера на перекрестке Мира - Фархутдинова
12:06 Сегодня В частный сектор Южно-Сахалинска приходит уличное освещение
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:16 8 Апреля Сахалинские рыбоводные заводы приступили к кормлению малька лосося
14:39 8 Апреля Мошенник из Приморья обманывал сахалинцев
09:04 8 Апреля С 1 мая стартует прием заявлений на новые пособия семьям с детьми
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 12:21 13 Апреля Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?