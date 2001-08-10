В Анивском районе прошел субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля на субботник дружно вышли коллективы учреждений и предприятий района. Люди вооружившись метлами, граблями и лопатами и объединенные единым порывом, подметали, выгребали и вычищали накопившийся за зиму мусор на закрепленных за каждой организацией территориях, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Солнечная погода благоволила коллективам районных отделов образования, культуры, соцзащиты, администрации района, центра жилищных отношений, отдела капитального строительства, образовательных учреждений, ЖКХ, ЕДДС и другим:

- Каждый из нас вносит частичку позитива тем, что кто-то подметает прошлогоднюю листву, кто-то убирает мусор. Приятно видеть, как с каждой минутой наши населенные пункты становится чище, - рассказал программист отдела информационных технологий администрации Андрей Надеин.

Сотрудники редакции газеты «Утро Родины» также не остались в стороне от столь благого дела. Коллективом навели чистоту и порядок на одном из участков по ул. Ленина.

Также на уборку улиц и придомовых территорий, детских площадок вышли жители сёл Песчанское, Рыбацкое, Новотроицкое. До этого сельчане из Петропавловского собирали мусор и прошлогоднюю листву с дорог и дворов не дожидаясь массовых мероприятий.

22 апреля в 14:00 в Анивском районе вновь пройдёт субботник. За муниципальными предприятиями и учреждениями закреплены улицы в г. Анива, которые и станут объектами притяжения трудящихся с лопатами, граблями и мешками для мусора.

- Мы выражаем огромную благодарность всем, кто присоединился к уборке и кто еще намерен помочь навести порядок в районе. За сегодня с территории района вывезено более 10 кубометров мусора, - поделился вице-мэр округа Владимир Комаров.

Стоит отметить, что 29 на побережье залива Анива жители района и все желающие дадут старт всероссийской акции Вода России. Приглашаются все желающие навести порядок на излюбленном месте отдыха сахалинцев и гостей острова.